0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Cesedi bulunan kadının anne ve babasına gözaltı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, parçalanmış cesedi ormanlık alanda bulunan Didem Uslu'nun annesi ve döner ustası babası gözaltına alındı- Şüpheli baba ilk ifadesinde, kızını öldürdükten sonra parçalara ayırıp ormana gömdüğünü itiraf ettiDETAYLAR EKLENDİ

18 Ocak 2019 Cuma 13:41
GÜNCELLEME - Cesedi bulunan kadının anne ve babasına gözaltı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Didem Uslu'nun (32) öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, annesi ve babası gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne ve Keşan emniyet müdürlükleri cinayet büro ekipleri, İspat Cami Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaptıkları araştırmada, daha önce kolu kesik şekilde bulunan Uslu'nun, vücudunun diğer parçalarına da ulaştı.

Olay yerinde toplanan kanıtlar ve yapılan incelemede, Uslu'nun boyun ve bazı vücut parçalarının milimetrik olarak kesildiği belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Uslu'nun döner ustası babası Hasan Uslu ve annesi Satı Uslu'yu gözaltına aldı.

Baba Hasan Uslu'nun ilk ifadesinde tartışma sonucu kızı Didem Uslu'yu bıçakla parçalara ayırdıktan sonra uzuvları aralıklarla evden çıkarıp ormana gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

- Olay

Geçen hafta kozalak toplamaya giden bir kişi tarafından gazete kağıdına sarılmış kesik bir kol bulunmuş, polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde, omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, Didem Uslu'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 13:41
  1. cinayet
  2. EDİRNE
  3. Keşan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçeli taraftarın adı parkta yaşatılacak
    1. Fenerbahçeli taraftarın adı parkta..
    2. Kozmik Oda kumpasında "casusluk"..
    3. GÜNCELLEME - Cesedi bulunan kadının..
    4. "Cami Tasarımı Fikir Yarışması"
    5. Bakan Soylu'nun Bulgaristan temasları
    6. "DSP tek başına seçime katılacak"
    7. Donma tehlikesi geçiren kişiler..
    8. Bakan Selçuk'tan "LGS" açıklaması
    9. AÜ'den "Sanal belgelik" projesi
    10. Kartal'daki cinayet
    11. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları..
    12. Albaraka Türk, Western Union mobil..
    13. Piyasalarda gün ortası
    14. "Dünyaya, dosta, düşmana mesaj..
    15. Atölyeye giren tilkinin karnını..
    16. "Çin'de zulüm yok" diyen Aydınlık'a..
    17. ODTÜ vücut ısısından kanseri teşhis..
    18. "Endüstriyel Türk keneviri tohumu..
    19. Karaaslan minik öğrencilerin karne..
    20. Valinin tatil sorusuna öğrenciden..
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    İki liderden Türkiye açıklaması
    İki liderden Türkiye açıklaması
    Aynı İlker Başbuğ gibi... Hain plan!
    Aynı İlker Başbuğ gibi... Hain plan!