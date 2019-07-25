0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Cenaze töreninde protesto ettiği uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da uyuşturucudan ölen gencin cenaze töreninde uyuşturucuya karşı pankart açan kişi bu maddeyle yakalandı- "Uyuşturucu kullanma veya bulundurma" suçundan işlem yapılan zanlı, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

25 Temmuz 2019 Perşembe 23:26
GÜNCELLEME - Cenaze töreninde protesto ettiği uyuşturucuyla yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucudan ölen gencin cenaze töreninde uyuşturucuya karşı pankart açan kişi bu maddeyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Kadıköy Mahallesi'nde boş arazide uygulama yapan ekipleri, Aydın Y'nin (36) üzerinde yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan zanlı, "Uyuşturucu kullanma veya bulundurma" suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanma veya bulundurma" suçundan birçok kaydı bulunan Aydın Y'nin, 20 Temmuz'da İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sel Sokak'taki binada Hacı Ali Bahar'ın cenazesinin ardından, Bahar'ın yakınları ve mahallelinin pankartlarla uyuşturucu satıcılarına tepki gösterdiği sırada, "Uyuşturucu satma uyuşturucu kullanma" yazılı pankart açtığı belirlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 23:26
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi
  2. İlkadım
  3. Pankart
  4. Samsun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD ve Rusya arasında BM Kıbrıs Barış Gücü misyonu anlaşmazlığı
    1. ABD ve Rusya arasında BM Kıbrıs Barış..
    2. "Abidin Dino Sahne Tasarımları"..
    3. Ersun Yanal: "Skordan çok oyuncuların..
    4. Gümüşhane’de köylüler ile jandarma..
    5. Sibsi'nin vefatı nedeniyle Tunus..
    6. Vatandaş beyin yakan cevaplarla Akit..
    7. Yunan Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye..
    8. Mesut Özil bıçaklı saldırı Mesut Özil..
    9. Gürcistan’ın eski Savunma Bakanı..
    10. Ordu’da kenevir ve kaçak içki..
    11. Karaman: “Rekabet ortamı içerisinde..
    12. Almanya'da sıcaklık rekoru kırıldı
    13. Filistin’de Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi..
    14. Maçın ardından
    15. GÜNCELLEME - Cenaze töreninde protesto..
    16. Maç sonu Sergen Yalçın'dan ilk açıklama
    17. ABD duyurdu! 62 kişi idam edilecek
    18. Maçın ardından
    19. Yunanistan'dan Türkiye açıklaması
    20. Maçın ardından
    21. Mesut Özil’e Londra’da saldırı girişimi
    22. Yunanistan Dışişleri Bakanı..
    23. Maçın ardından
    24. Irak'taki ABD askerleri alkol..
    25. Sivrisinek ısırıklarına ev yapımı merhem
    26. Maçın ardından
    27. Başkan Örki: "Gazeteciler 15 Temmuzda..
    28. Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
    29. Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    30. Filistin Devlet Başkanı Abbas: “İsrail..
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
    FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı