GÜNCELLEME - Cenaze töreninde protesto ettiği uyuşturucuyla yakalandı Samsun'da uyuşturucudan ölen gencin cenaze töreninde uyuşturucuya karşı pankart açan kişi bu maddeyle yakalandı- "Uyuşturucu kullanma veya bulundurma" suçundan işlem yapılan zanlı, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucudan ölen gencin cenaze töreninde uyuşturucuya karşı pankart açan kişi bu maddeyle yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Kadıköy Mahallesi'nde boş arazide uygulama yapan ekipleri, Aydın Y'nin (36) üzerinde yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan zanlı, "Uyuşturucu kullanma veya bulundurma" suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. "Uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanma veya bulundurma" suçundan birçok kaydı bulunan Aydın Y'nin, 20 Temmuz'da İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sel Sokak'taki binada Hacı Ali Bahar'ın cenazesinin ardından, Bahar'ın yakınları ve mahallelinin pankartlarla uyuşturucu satıcılarına tepki gösterdiği sırada, "Uyuşturucu satma uyuşturucu kullanma" yazılı pankart açtığı belirlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.