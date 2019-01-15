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GÜNCELLEME - Çankırı'da eğitime kar engeli

Kent genelinde okullar yarın için tatil edildi KENT GENELİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

15 Ocak 2019 Salı 22:14
GÜNCELLEME - Çankırı'da eğitime kar engeli

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde, yarın için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valiliğin bir önceki açıklamasında kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Yapraklı, Bayramören, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlük ara verileceği ifade edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 22:14
  1. çankırı
  2. eğitime kar engeli
  3. kar yağışı

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