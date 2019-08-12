GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını Biga ilçesinde çıkan ve 3 helikopter ile 10 arazözle müdahale edilen yangın kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında başlayan yangın haberinin alınması üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi.

Yangın alanına gönderilen 3 helikopter ve 10 arazöz ile çok sayıda orman işçisinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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