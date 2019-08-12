GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını
Biga ilçesinde çıkan ve 3 helikopter ile 10 arazözle müdahale edilen yangın kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:40
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında başlayan yangın haberinin alınması üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi.
Yangın alanına gönderilen 3 helikopter ve 10 arazöz ile çok sayıda orman işçisinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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