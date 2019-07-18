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GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta yangın

- Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotun makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Feribottaki yolcular, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti botlarıyla karaya çıkarıldı YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE AÇIKLAMA EKLENDİ

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:30
GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta yangın

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotun makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'den Eceabat'a sefer yapan "Karahasan 2" isimli feribotun makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gemi mürettebatının durumu fark etmesi üzerine personel yangını söndürmek için çalışma başlattı, durum Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne telsizle bildirildi.

Feribotun bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yolcular, tekne ve güvenlik ekiplerinin botlarıyla karaya çıkarıldı.

Bu arada feribotun iskeleye yanaştırılmasının ardından araçların boşaltılacağı öğrenildi.

Öte yandan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma 4", "Kurtarma 9" ve "Türkeli" isimli römorkörler, feribotun bulunduğu bölgede güvenlik gerekçesiyle bekletiliyor.

- Firmadan açıklama

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Feribotta 93 yolcu ve 26 aracın bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"18.07.2019 tarihinde 93 yolcu, 26 araç ile Çanakkale'den Eceabat'a saat 17.00 seferini gerçekleştiren 'Karahasan 2' adlı gemi, makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan arıza yüzünden seferini tamamlayamamıştır. Eceabat İskelesi'ne yanaşacağı esnada arıza yapan gemideki yolcuların tahliyesi, Sahil Güvenlik Kıyı Emniyet botu yardımıyla yapılmıştır. Yine Kıyı Emniyet Kurtarma Botu yardımıyla da araçların tahliyesine kısa sürede başlanacaktır.

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Tüm yolcularımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 19:30
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