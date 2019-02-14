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GÜNCELLEME - Cammu Keşmir'de paramilis konvoyuna saldırı

Saldırıda 18 asker öldüÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

14 Şubat 2019 Perşembe 17:50
GÜNCELLEME - Cammu Keşmir'de paramilis konvoyuna saldırı

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 18 asker öldü.

BBC'nin polise dayandırdığı haberde, Srinagar kentine giden konvoyu hedef alan saldırıda 18 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Emniyet yetkilisi Muneer Ahmed Khan, konvoy Pampore kasabasına ulaştığı sırada bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 35 askerin yaralandığını açıkladı.

Khan, patlamada bir otobüsün kullanılamaz hale geldiğini ve bundan başka en az 5 aracın hasar gördüğünü ifade etti.

Saldırının ardından asker ve polisin bölgeye sevk edildiğini söyleyen Khan, yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Hindistan basınında yer alan haberlerde çok sayıda Merkezi Yedek Polis Gücü (CRPF) personelinin olduğu konvoyda 70 araç bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Üst düzey güvenlik görevlisi, çok sayıda askerin ağır yaralı olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Yerel basındaki haberlerde saldırının sorumluluğunu Ceyş-i Muhammed Örgütü'nün üstlendiği belirtildi.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:50
  1. Hindistan
  2. Keşmir
  3. saldırı

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