GÜNCELLEME - Cammu Keşmir'de çığ Çığ felaketlerinde ve toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybettiÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yoğun kar yağışının yol açtığı çığ felaketlerinde ve toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti. Emniyet yetkilisi S.P. Pani, Banihal bölgesinde gece düşen çığda bir itfaiye istasyonunda 7'si polis, 2'si itfaiye eri, 2'si mahkum 11 kişinin çığ altında kaldığını belirtti. Kurtarma ekiplerinin 3 polis memuru, 2 itfaiyeci ve 2 mahkumun cansız bedenine ulaştığı, 3 polisin kurtarıldığı, birinin hala bulunamadığı ifade edildi. Kokernag bölgesinde de evlerine çığ düşmesi sonucu karı-kocanın yaşamını yitirdiği kaydedildi. Yetkililer, Ramban yakınlarında ana yolda meydana gelen toprak kaymasında da 2 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle çok sayıda kişi bölgeden tahliye edildi. Cammu Keşmir bölgesinde geçen ay meydana gelen çığ felaketlerinde 11 kişi yaşamını yitirmişti

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