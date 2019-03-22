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GÜNCELLEME- Cammu Keşmir'de çatışma

Hindistan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu son 24 saatte 7 direnişçi ve bir erkek çocuğu öldü

22 Mart 2019 Cuma 19:31
GÜNCELLEME- Cammu Keşmir'de çatışma

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda, son 24 saatte 7 direnişçi ve bir erkek çocuğu hayatını kaybetti.

Hindistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Rajesh Kalia, Sopore, Baramulla, Bandipora ve Shopian'da çıkan çatışmalarda, 7 direnişçinin öldürüldüğünü bildirdi.

Kalia, çatışmalarda bir subay ile 2 askerin de yaralandığını kaydetti.

Hindistan polisinden yapılan açıklamada da Bandipora'ya bağlı Hajin köyünde direnişçilere yönelik düzenlenen operasyon sırasında bir evde mahsur kalan 12 yaşındaki bir erkek çocuğunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Operasyonlarda direnişçilere ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini belirten yetkililer, halka, çatışma bölgelerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Polis, güvenlik güçleriyle direnişçiler arasındaki bir başka çatışmanın, Sopore bölgesinin Warpora köyünde devam ettiği bilgisini paylaştı.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i, Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 19:31
  1. Cammu Keşmir
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