GÜNCELLEME - Çaldıkları televizyon ve ses sistemiyle yakalandılar Bir evden televizyon ve ses sistemi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir evden televizyon ve ses sistemi çaldıkları iddiasıyla aranan 5 şüpheli çaldıkları eşyalarla yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kumbağ Mahallesi'nde yaşayan M.D. evinin camı kırılarak, televizyon ve ses sisteminin çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu. Yapılan ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri bir araçta yaptıkları aramada çalındığı ileri sürülen televizyon ve ses sistemini buldu. Araçtaki 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan B.Ç, M.A, H.K ve H.Y tutuklandı, B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.











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