GÜNCELLEME - Bursa'daki kuyumcu soygunu

BURSA (AA) - Bursa'da, silahla tehdit ettikleri kuyumcunun dükkanından soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Kemal Atatürk Caddesi'nde Mustafa Kapılı'ya (71) ait iş yerindeki soygunun ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan F.Y. (28) ile O.K. (33), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince adliyeye getirilen zanlılardan biri, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Borcumuz vardı, o yüzden yaptık, pişmanız." yanıtını verdi.

F.Y. ile O.K. çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

- Olay



Bursa'da dün Demirtaş Sakarya Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanına gelen maskeli iki zanlıdan biri, iş yeri sahibi Mustafa Kapılı'ya silah doğrultup altınları istemiş, bunun üzerine aralarında boğuşma yaşanmıştı. Diğer şüpheli ise bu sırada vitrin ve tezgahtaki yaklaşık 160 bin liralık 1 kilo 223 gram altını çantaya doldurarak araçla kaçmıştı.



Polisler, aracı plakasından tespit ederek durdurmuş ve sürücüyü gözaltına almıştı. Aracı kullanan şüpheli F.Y. ifadesinde, soygunu arkadaşı O.K. ile gerçekleştirdiğini itiraf etmişti. Diğer şüpheli O.K. de daha sonra yakalanmıştı.



Çalınan altınlar ve soygunda kullanılan tabanca, merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi yakınında ormanlık alanda bulunmuştu.

