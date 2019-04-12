0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

GÜNCELLEME - Bursa'daki kuyumcu soygunu

İş yeri sahibini silahla tehdit ederek yaklaşık 160 bin liralık altını gasbedip kaçtıktan sonra yakalanan iki şüpheli tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

12 Nisan 2019 Cuma 19:20
GÜNCELLEME - Bursa'daki kuyumcu soygunu

BURSA (AA) - Bursa'da, silahla tehdit ettikleri kuyumcunun dükkanından soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Kemal Atatürk Caddesi'nde Mustafa Kapılı'ya (71) ait iş yerindeki soygunun ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan F.Y. (28) ile O.K. (33), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince adliyeye getirilen zanlılardan biri, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Borcumuz vardı, o yüzden yaptık, pişmanız." yanıtını verdi.

F.Y. ile O.K. çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

- Olay

Bursa'da dün Demirtaş Sakarya Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanına gelen maskeli iki zanlıdan biri, iş yeri sahibi Mustafa Kapılı'ya silah doğrultup altınları istemiş, bunun üzerine aralarında boğuşma yaşanmıştı. Diğer şüpheli ise bu sırada vitrin ve tezgahtaki yaklaşık 160 bin liralık 1 kilo 223 gram altını çantaya doldurarak araçla kaçmıştı.

Polisler, aracı plakasından tespit ederek durdurmuş ve sürücüyü gözaltına almıştı. Aracı kullanan şüpheli F.Y. ifadesinde, soygunu arkadaşı O.K. ile gerçekleştirdiğini itiraf etmişti. Diğer şüpheli O.K. de daha sonra yakalanmıştı.

Çalınan altınlar ve soygunda kullanılan tabanca, merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi yakınında ormanlık alanda bulunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 19:20
  1. kuyumcu soygunu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükelçi Er Özbekistan Cumhurbaşkanı'na güven mektubu sundu
    1. Büyükelçi Er Özbekistan..
    2. İlçe Belediye Başkanları Aşgın’ı..
    3. Okul çağındaki çocuklara "Sağlık..
    4. "Altınordu, önemli bir Türkiye..
    5. Van Valiliğinden ‘dolandırıcılık’..
    6. Maduro: "Assange, ABD’ye iade edilirse..
    7. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
    8. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze'de..
    9. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze'de..
    10. GÜNCELLEME - Bursa'daki kuyumcu..
    11. AK Parti’li Kiler: “Ahlat, bölgede..
    12. Dağda mahsur kalan 2 arkadaş kurtarıldı
    13. Çilek reçeli nasıl yapılır? Çilek..
    14. Katliam gibi kazada tutuklu sanıklar..
    15. Erdoğan'dan Merkel'e taziye telefonu!
    16. Suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı
    17. Vali Çağatay’dan Tatvan ziyareti
    18. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    19. Bakan resmen açıkladı! 3 milyar..
    20. Diş eti kanamaları neden olur? Diş eti..
    21. Kütahya’daki uyuşturucu operasyonunda..
    22. AK Parti'den Karamollaoğlu'na tepki!
    23. Bakan Pakdemirli: "Fındığın Türkiye’ye..
    24. ’Samsun Bilim Şenliği’ne ziyaretçi..
    25. Oğlunun okulunu basan anne tutuklandı
    26. Osmancık’ta yerel kapasite geliştirme..
    27. Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonu
    28. Fransa'dan İsrail'e kınama
    29. CHP ağzıyla 1 Mayıs bildirisi! Sol..
    30. 3600 ek göstergede son durum nedir?..
    Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma
    Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Abdullah Gül, Ayşe Baykal ile görüştü! “Yeni parti kurulacak”
    Abdullah Gül, Ayşe Baykal ile görüştü! “Yeni parti kurulacak”
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir