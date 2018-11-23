GÜNCELLEME - Bursa'daki cinayet

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobilinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kuaförün katil zanlısı ağabey tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kız kardeşi Günay Torun'u öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Halil K'ya yardım ettikleri öne sürülen şüphelinin kayınbiraderi E.G. ile Karacabey'de kiraladığı evin sahibi S.T. de yakalandı.



Maktulün ağabeyi ile diğer 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden ağabey Halil K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.G. ile S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Torun'un cenazesi, Asım Kocabıyık Camisi'nde kılınan namazın ardından kent mezarlığında defnedildi.

İlçede kuaförlük yapan Günay Torun (55), dün Balıkpazarı bölgesinde 34 PG 4315 plakalı otomobilinde silahla vurularak öldürülmüş, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, cinayeti kadının ağabeyi Halil K'nin işlediğini tespit etmişti. Zanlı, Karacabey ilçesinde yakalanmıştı.