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GÜNCELLEME - Bursa'da yatak fabrikasının deposunda yangın

Merkez Nilüfer ilçesindeki tesiste, yatakların bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

28 Şubat 2019 Perşembe 23:31
GÜNCELLEME - Bursa'da yatak fabrikasının deposunda yangın

BURSA (AA) - Bursa'da bir yatak fabrikasının deposunda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde sanayi tesislerinin bulunduğu bölgedeki fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri ilk olarak 4 araçla alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Yangının diğer fabrikalara sirayet etmemesi için olay yerine çok sayıda itfaiye aracı takviye olarak gönderildi.

Yaklaşık 15 itfaiye aracıyla çok sayıda itfaiye erinin bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın, çevreye sirayet etmeden söndürüldü.

Ekipler soğutma çalışmasına devam ediyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.




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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 23:31
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  6. yatak

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