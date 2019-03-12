0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

12 Mart 2019 Salı 17:19
GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.T.D, İ.A, B.G. ve yabancı uyruklu O.B'nin il dışından getirdikleri uyuşturucuyu Bursa'da piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılara ait ev ve araçlarda 240'ı sentetik, bin 323'ü uyuşturucu nitelikli bin 563 hap, 370 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, iki ruhsatsız tabanca ve iki hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.B, İA. ve B.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. K.T.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:19
  1. Bursa
  2. uyuşturucu operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya Ukrayna'ya nota verdi
    1. Rusya Ukrayna'ya nota verdi
    2. Kanada şirketi Özbekistan'da altın..
    3. Endüstriyel kenevir tarımına özel..
    4. GÜNCELLEME - HDP seçim bürosu..
    5. Bilecikli kadınlar ezanı ıslıklayan..
    6. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den..
    7. Giresun Kültür Evi tamamlanıyor
    8. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda..
    9. Kutsal emanetler Bandırma’da
    10. AK Parti'nin Büyükçekmece mitingi
    11. Orkun Kökçü, 2023'e kadar Feyenoord'da
    12. Türkiye'den çok sert S-400 açıklaması!
    13. Gebze halkalı tren hattı ücreti tam..
    14. Beşiktaş'ta divan başkanlık seçimine..
    15. Altının kilogramı 227 bin 400 liraya..
    16. GÜNCELLEME - Tunceli'de polis..
    17. Rektör Gönüllü İstiklal Marşının..
    18. Bingöl’de 109 yabancı uyruklu şahıs..
    19. "Filistin-İsrail barış görüşmeleri..
    20. Temsilci seçilen öğrenci seçim..
    21. Şenol Güneş'in Karius sözleri Avrupa..
    22. Melih Gökçek'ten kritik uyarı!..
    23. Türkiye, Google hakkında soruşturma açtı
    24. Bir haftalık çocuğu parka terk edenler..
    25. Vali Güzeloğlu, Hazro’da kanaat..
    26. TARGET TTO’dan AR-GE Personeli..
    27. Pekmez el emeği göz nuru eserleri..
    28. Uzer’den Tıp Bayramı mesajı
    29. "İngiltere'ye net ve kapsamlı..
    30. Bingöl’de uyuşturucu operasyonları: 6..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü