GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.T.D, İ.A, B.G. ve yabancı uyruklu O.B'nin il dışından getirdikleri uyuşturucuyu Bursa'da piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.



Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılara ait ev ve araçlarda 240'ı sentetik, bin 323'ü uyuşturucu nitelikli bin 563 hap, 370 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, iki ruhsatsız tabanca ve iki hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.B, İA. ve B.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. K.T.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.