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GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu operasyonu

- Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı- Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

11 Mart 2019 Pazartesi 20:18
GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli yakalandı, üzerilerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Devam eden çalışmalarda il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerileri, araçları ve ikametgahlarındaki aramalarda satışa hazır sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 21 şüpheliden 10'u hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Şüpheli İ.S. daha önce çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bugün adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.G, K.A, A.A, Ö.A, M.D.S. ve O.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.C, C.K, U.O. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 20:18
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