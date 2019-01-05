0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Bursa'da sondaj çalışmasında işçiler zehirlendi

Sondaj çalışması için girdikleri 1 metre çapındaki boru içerisinde su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlenen 6 işçiden ikisi hayatını kaybetti2 İŞÇİNİN ÖLMESİ İLE DETAYLAR EKLENDİ

05 Ocak 2019 Cumartesi 20:23
GÜNCELLEME - Bursa'da sondaj çalışmasında işçiler zehirlendi

BURSA (AA) - Bursa'da, sondaj çalışması sırasında 1 metre çapındaki boru içinde çalışırken su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlenen 6 işçiden 2'si yaşamını yitirdi.

Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde sondaj çalışması sırasında yaklaşık 1 metre çapındaki borunun içerisine giren 6 işçi, yağmur suyunu tahliye eden motordan çıkan gazdan etkilendi.

Arkadaşlarının fenalaştığını fark eden diğer çalışanlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu boru içindeki işçilerden Yasin ve Musa Balandi, Mehmet Ali Ege, İbrahim Orçan ve Mehmet Aydın çıkarılarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İşçilerden Yasin Balandi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı borudan çıkarılan diğer işçi Atilla Balandi'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Atilla Balandi'nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 20:23
  1. Bursa
  2. sondaj
  3. Zehirlenme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Mavi Kuş Mart'ta Şehir Tiyatroları'nda sahnelenecek"
    1. "Mavi Kuş Mart'ta Şehir..
    2. Saldırıya uğrayan ve başörtüsü..
    3. Katar Açık'ta şampiyon Agut
    4. Basketbol: Toplu sonuç
    5. GÜNCELLEME 2 - Babasının şiddet..
    6. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un..
    7. Arapça Münazara Şampiyonasında Türk..
    8. Mutfakta bu püf noktaları kullanın
    9. Çaykur Rizespor'un devre arası kampı
    10. GÜNCELLEME - Manisa'da tartıştığı..
    11. Hem astımlıyım hem de koca kafa!
    12. GÜNCELLEME - Bursa'da sondaj..
    13. Beşiktaş'ın Antalya kampı
    14. Ne oynuyor, nasıl oynuyor oyunlarına..
    15. Trump'ın güvenlik danışmanından..
    16. GÜNCELLEME - Gaziantep'te iki aile..
    17. Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye..
    18. GÜNCELLEME - Konya'da uyuşturucu..
    19. Ev alacaklara cep soruları
    20. Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin için..
    "Mansur Yavaş AK Parti'nin anketlerinde bile önde" iddiası
    "Mansur Yavaş AK Parti'nin anketlerinde bile önde" iddiası
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi