GÜNCELLEME - Bursa'da mobilya fabrikasında yangın

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen bir işçi hayatını kaybetti, 2 kadın çalışan hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bursa'dan giden destekle birlikte çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, fabrikanın içinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen işçi Mehmet Ürek, hayatını kaybetti.

Dumandan etkilenen 2 kadın işçi, 112 Acil Servis ekibince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, fabrika çalışanları bazı mobilyaları yangından kurtarmak için büyük çaba harcadı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.