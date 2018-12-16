GÜNCELLEME - Bursa'da hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama biriken karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi öldü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Vanimahmet Mahallesi'nde faaliyet gösteren hamama giden Habip Doğan, Osman Onay, Harun Atalay ve hamam işletmecisi Ahmet Furkan Doğan, odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama dolan karbonmonoksit gazı nedeniyle fenalaştı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, gazdan etkilenen 4 kişiyi Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı.



Habip Doğan müdahaleye rağmen kurtarılamazken Osman Onay'ın durumunun ağır olduğu, Harun Atalay ve Ahmet ve Furkan Doğan'ın tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

- Hamam işletmecisinin kardeşinin dikkati kurtardı

Bu arada, hamama gelen Habip Doğan, Osman Onay, Harun Atalay'ın kese yaptırmak için iç kısıma geçtiği, daha sonra kese yapmak için buraya gelen işletmeci Ahmet Furkan Doğan'ın hareketsiz yatan müşterilerinin uyuduğunu düşündüğü ve bir süre sonra kendisinin de baygınlık geçirdiği öğrenildi.

Hamamda bulunan Doğan'ın 11 yaşındaki kardeşinin içeridekileri hareketsiz görünce dışarı çıkıp çevredeki esnaftan yardım istediği, böylece karbonmonoksit gazından etkilenenlerin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı belirtildi.