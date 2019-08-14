0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Bursa'da gazinin kafede darbedildiği iddiası

Gemlik ilçesinde bir gazinin dinlenmek için oturduğu kafede ayaklarını başka bir sandalyeye uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedildiği iddia edildi - Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:59
GÜNCELLEME - Bursa'da gazinin kafede darbedildiği iddiası

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir gazi, kafede ayaklarını başka bir sandalyeye uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Irak'ın kuzeyinde 19 yıl önce güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısında yaralanarak gazi olan Ömür Karaman, ilçenin Kumsaz sahilinde bir süre yüzdükten sonra dinlenmek için kafeye girdi.

Ayaklarını başka bir sandalyeye uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedildiği iddia edilen Karaman, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Karaman ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada Kafeyi Gemlik Belediyesinden ihale usulüyle kiralayan iş yeri sahibinin sözleşmesinin de feshedildiği öğrenildi.

- "Engelli ve gazi olduğumu söylememe rağmen saldırdılar"

Gürsu ilçesindeki evinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğu Ömür Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, dinlenmek için girdiği kafede bu talihsiz olayın başına geldiğini söyledi.

Kendisine iş yeri sahibinin yanı sıra çok sayıda çalışanın saldırdığını öne süren Karaman, "Engelli ve gazi olduğumu söylememe rağmen saldırdılar. Olayı gören bir genç bana yardıma koştu, onu da darbetmişler." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:59
  1. Bursa
  2. darbedilme
  3. gazi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marmara Adası yangınında 2 tutuklama!
    1. Marmara Adası yangınında 2 tutuklama!
    2. Mazot tankeri uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
    3. ASAP Rocky davasında karar
    4. UEFA Süper Kupa: Liverpool: 0 -..
    5. Uçurumdan düşen çocuk güçlükle..
    6. Narkotik köpeği tepki verdi,..
    7. Kamyonetle otomobil çarpıştı: 5’i..
    8. Gelibolu Plajı Antalya’yı aratmadı
    9. LPG’li otomobilin köprü üzerindeki..
    10. Gondoldan düşen çocuk yaralandı
    11. Eski hastanenin deposu ve terzihanesi..
    12. Futsal Milli Takımı'nın hazırlık kampı..
    13. Katar'dan "Mescid-i Aksa'daki..
    14. Belçika'da su krizi! Önlem alınmazsa...
    15. GÜNCELLEME - Bursa'da gazinin kafede..
    16. "Bu ligin sürpriz yapan takımı olacağız"
    17. Futbol: UEFA Süper Kupa
    18. Abdullah Avcı ve Cedi Osman finalde
    19. Tatilciler dönüş yolunda
    20. Fransa'dan Hong Kong'da taraflara..
    Tıp dünyasında çığır açan gelişme! Ölümcül hastalığın çaresi bulundu
    Tıp dünyasında çığır açan gelişme! Ölümcül hastalığın çaresi bulundu
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Ahmet Davutoğlu'ndan AK Parti mesajı: Genel başkanlığımda şahit olduğum...
    Ahmet Davutoğlu'ndan AK Parti mesajı: Genel başkanlığımda şahit olduğum...