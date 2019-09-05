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GÜNCELLEME - Bursa'da fabrika yangını

Kestel ilçesinde kumaş fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

05 Eylül 2019 Perşembe 14:38
GÜNCELLEME - Bursa'da fabrika yangını

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesindeki kumaş fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Barakfakih Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:38
  1. Bursa
  2. fabrika
  3. Yangın

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