GÜNCELLEME - Bursa'da fabrika yangını Kestel ilçesinde kumaş fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesindeki kumaş fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Barakfakih Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı. Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.