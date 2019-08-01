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GÜNCELLEME - Bursa'da aranan çocuk ilaçlama tankerinde ölü bulundu

Gürsu ilçesinde evinin avlusundaki ilaçlama tankerinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki çocuğun ağabeyi gözaltına alındıGÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:16
GÜNCELLEME - Bursa'da aranan çocuk ilaçlama tankerinde ölü bulundu

BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde ilaçlama tankerinde ölü bulunan 9 yaşındaki çocuğun ağabeyi gözaltına alındı.

Kumlukalan Mahallesi'nde çocukları Yunus Emre A'dan haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

En son akşam saatlerinde görülen çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), ANDA Arama/Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve BEŞİR Derneği ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Gruplara ayrılan ekipler, mahalleye yakın tarla ve arazilerde çocuğu uzun süre aradı ancak herhangi bir ize rastlayamadı.

Çocuğun evinin avlusunda aramaları yoğunlaştıran ekipler, ilaçlama tankerinin içinde hareketsiz yatan Yunus Emre A'yı fark etti. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Tankerden çıkarılan Yunus Emre A'nın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tanık olarak ifadesine başvurulan çocuğun 17 yaşındaki ağabeyi Ö.F.A'nın, çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındığı, kavga sırasında kardeşini ilaç tankerine attığı öne sürüldü.

Çocuğun kıyafetlerinin üzerinde bulunmadığı ve ilaçlama tankerinin kapağının kapalı olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:16
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