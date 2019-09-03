0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

Bursa merkezli operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı- Operasyonlarda 1 kilo 160 gram preslenmiş reçine esrar, 200 gram kubar esrar, 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

03 Eylül 2019 Salı 14:59
GÜNCELLEME - Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

BURSA (AA) - Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda belirlenen Bursa kent merkezi ve İznik ilçesi ile İstanbul'daki 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yaklaşık 500 polisin katıldığı şafak vakti yapılan operasyonlarda, adreslerde bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı.

Özel Harekat polislerinin de yer aldığı, narkotik eğitimli köpeklerin kullanıldığı operasyonlarda 1 kilo 160 gram preslenmiş reçine esrar, 200 gram kubar esrar, 34 gram sentetik uyuşturucu, 6 ecstasy tablet, ruhsatsız iki tabanca ve iki hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 7'si işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 16 şüphelinin ise emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:59
  1. Bursa
  2. İstanbul
  3. uyuşturucu operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Futbolda transfer dönemi hareketli geçti
    1. GRAFİKLİ - Futbolda transfer dönemi..
    2. Bakan Albayrak: “Üretici..
    3. Marmaris'de korkutan orman yangını!
    4. Hollywood'a gidemedi, ödülü kargo ile..
    5. Elazığ’da oto galerici silahlı..
    6. Finansal kesim dışındaki firmaların..
    7. TFF, sponsorlarla bir araya geldi
    8. Yağlı saç derisi ve kepeğe karşı..
    9. Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı:..
    10. Elazığ’da silahlı kavga:1 yaralı
    11. Hikmet Karaman'dan tepki! 'Bu çok..
    12. GÜNCELLEME - Bursa ve İstanbul'da..
    13. Vakıflardan Ekrem İmamoğlu'nun..
    14. Pamukkale 400 bin turistle Ağustos..
    15. Deniz Ateş Bitnel, İl Hakemliği’ne..
    16. Bangladeş'teki dang humması salgını
    17. Galatasaray'ın kiralık gönderdiği..
    18. Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
    19. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    20. Hastanede çocuk kaçırma tatbikatını..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar