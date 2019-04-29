GÜNCELLEME - Bursa merkezli fuhuş operasyonu Zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

BURSA (AA) - Bursa merkezli 3 ilde kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa, Ankara ve Antalya'da 3 ay süren teknik takip sonucu bazı kişilerin fuhuş yaptırmak amacıyla başka illerden kadın getirdiği, bu kadınlara internet sitesi ve sosyal medya üzerinden ilan açtıklarını tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin, şifreli konuşarak otel, apart ve evlere taksiyle götürüp getirdiği kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ve aldıkları paralarla lüks hayat yaşadıklarını belirledi.

Üç ilde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, fuhuş yaptırdıkları kadınların bilgilerinin bulunduğu bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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