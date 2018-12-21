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GÜNCELLEME - Bursa merkezli FETÖ/PDY soruşturması

Örgütün, TSK içindeki mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 9'u muvazzaf 18 şüpheli yakalandıZANLILARIN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

21 Aralık 2018 Cuma 21:45
GÜNCELLEME - Bursa merkezli FETÖ/PDY soruşturması

BURSA (AA) - Bursa merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 9'u muvazzaf 18 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen emekli albay, yarbay, 2 üsteğmen, meslekten ihraç edilen üsteğmen, teğmen, 9 astsubay, emekli astsubay ve 2 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı alındı.

Güvenlik güçleri, 9'u muvazzaf 18 şüphelinin yakalanması için Bursa ile 10 ilde 11 farklı adrese yönelik çalışma başlattı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 21:45
  1. Bursa
  2. FETÖ

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