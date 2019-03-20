GÜNCELLEME - "Bosna Kasabı" Karadzic'e müebbet

LAHEY/SARAYBOSNA (AA) - "Bosna Kasabı" olarak da bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) 2016'da soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapse çarptırılan Karadzic'in nihai cezası belli oldu.

ICTY'nin 2017'de kapatılmasının ardından devam eden davaları devralan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması'nın Temyiz Konseyi, yaklaşık üç yıldır devam eden temyiz davasında, daha önceki 40 yıl hapis cezasını bozarak, Karadzic'i müebbet hapse mahkum etti.

Karadzic'in, Bosna Hersek'in Bratunac, Foca, Kljuc, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica ve Zvornik şehirlerinde 1992'de "soykırım" suçu işlenmesinden sorumlu olduğuna dair iddianamedeki maddeyi reddeden Konsey, eski Sırp lideri sadece Srebrenitsa'daki soykırımından suçlu buldu.

Konsey, Karadzic'in 1995 yılının temmuz ayında Srebrenitsa'nın düşmesinden sonra işlenen cinayetlerden bilgisi olduğuna hükmetti.

Karadzic'in, ilk davadaki 40 yıl hapis cezasının çok fazla olduğu yönündeki itirazını da değerlendiren Konsey, bu itirazı reddetti. Konsey, "işlenen suçların vahşeti ve emsalsiz boyutu göz önüne alındığında" 40 yıl hapis cezasının yetersiz olduğunu açıkladı.

- Ömür boyu cezaevinde kalacak

Temyiz Konseyi, bazı vakalar dışında ilk davadaki suçların tamamını onayladıklarını bildirdi.

Bosnalı Sırpların eski lideri Karadzic'i "soykırım", "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" ana başlıkları altında sürgün, cinayet, insanları zorla evlerinden çıkarmak, terör, sivillere yönelik saldırılar, kurşuna dizmek ve esir almak gibi çok sayıda suçtan sorumlu tutan Konsey, 40 yıl hapis cezası kararını bozarak Karadzic'i müebbet hapse mahkum etti.

Karadzic hakkındaki nihai karar, duruşmayı mahkeme salonunda takip eden kurban yakınlarınca alkışlarla karşılanırken, eski Sırp liderin son derece sakin olduğu gözlendi.

Bu arada, 40 yıl hapis cezası onaylanmış olsaydı, ilgili yasaya göre cezasının üçte ikisini çektikten sonra serbest kalacak olan Karadzic, cezasının müebbete çevrilmesiyle ömür boyu cezaevinde kalacak.

Karadzic'in temyiz kararına itiraz hakkı bulunmuyor.

- Radovan Karadzic kimdir?

Bugün Karadağ sınırları içinde kalan Petnijca beldesinde 19 Haziran 1945'te doğan Radovan Karadzic, Saraybosna Üniversitesinde psikoloji eğitimi aldıktan sonra bir süre şehrin en büyük hastanesi konumundaki Kosevo'da çalıştı.



Bosna Hersek'te 1989'da kurulan Sırp Demokrat Partisinin (SDS) kurucularından olan Karadzic, Bosna'daki savaşın patlak vermesinden hemen önce ilan edilen Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) de ilk başkanı oldu.



Savaşta Sırpların yaptığı soykırım, katliam, etnik temizlik ve tecavüz başta olmak üzere birçok suçtan sorumlu tutulan Karadzic hakkında 1995'te yakalama kararı çıkarıldı.



Uzun yıllar Dragan David Dabic kimliğiyle Sırbistan'da yaşayan Karadzic, 2008'de Belgrad'da tutuklanarak yargılanmak üzere Lahey'e götürüldü.

Karadzic'in davası 2009'da başlamıştı.