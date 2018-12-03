GÜNCELLEME - Boşanmak üzere olduğu eşini öldüren zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkındaki otomobilde boşanmak üzere olduğu eşi Merve Ş'yi (25) bıçaklayarak öldüren Enes Adem Ş'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen zanlı, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Eşini 25 kez bıçakladığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkındaki 59 FT 387 plakalı otomobilde bulunan Merve Ş. ile eşi Enes Adem Ş. arasında dün tartışma çıkmış, Enes Adem Ş. eşini otomobilde bıçaklayıp otoparka bırakarak araçla kaçmıştı.

Ağır yaralanan Merve Ş, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı. Merve Ş'nin cenazesi Terme ilçesinde toprağa verilmişti.