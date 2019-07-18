GÜNCELLEME - Bolu'daki FETÖ/PDY operasyonu Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan mühendis K.O. (43) ile örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandığı belirlenen öğretmen M.B'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bolu Adliyesine gönderildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Ankara'da öğretmenlik yaptığı belirlenen M.B, polis ekiplerinin önceki gün düzenlenen operasyonuyla yakalanmış, K.O. ise Bolu Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim olmuştu.



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