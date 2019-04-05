GÜNCELLEME - Bolu'da terör örgütü operasyonu Terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi tutuklandıADLİ SONUÇ BİLGİSİ EKLENDİ

BOLU (AA) - Bolu'da, terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP üyesi olduğu öne sürülen üniversite öğrencisi K.A.K'yi takibe aldı. Sosyal medya hesaplarından örgüt lehine paylaşımlar yaptığı belirlenen K.A.K, evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgüt dokümanı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu arada, şüpheliye destek amacıyla adliye önüne gelen HDP Bolu İl Başkanı İbrahim Yolci, K.A.K'nin suçsuz olduğunu iddia etti. İstanbul Gazi Mahallesi'ndeki olaylara karıştığı için yargılanan K.A.K'nin, Suriye'de silah ve bomba eğitimi aldığı öne sürüldü.



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