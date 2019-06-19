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GÜNCELLEME - Bolu'da sağanak nedeniyle taşan dere kara yolunu kapladı

Ulaşıma kapatılan D-100 kara yolu Rüzgarlar mevkisi Ankara istikameti, çalışmaların ardından açıldı- Bolu Valisi Ahmet Ümit:- "D-100 kara yolu yarım saat kapalı kaldıktan sonra tekrar ulaşıma açıldı. Yaklaşık 30 büyük ve küçükbaş hayvan mahsur kalmıştı, onlar kurtarıldı. Bir vatandaşımız Rüzgarlar köyünde yine çatıda mahsur kalmıştı, o da kurtarıldı"YOLUN AÇILDIĞI BİLGİSİ VE VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:48
GÜNCELLEME - Bolu'da sağanak nedeniyle taşan dere kara yolunu kapladı

BOLU (AA) - Bolu'da etkili olan sağanak nedeniyle ulaşıma kapatılan D-100 kara yolu Ankara istikametinde ulaşım normale döndü.

Alınan bilgiye göre, kara yolunun Rüzgarlar köyü mevkisindeki dere, sağanak nedeniyle taştı. Dereye yakın evlerin bulunduğu bölge su altında kaldı.

Olay yerine karayolları, itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Taşkın sularının yolun Ankara istikametinde birikmesi üzerine polis burayı ulaşıma kapattı. Sürücüler, İstanbul istikametine yönlendirildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı.

- "Problemler kontrol altına alındı"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16.20 sıralarında başlayan hızlı bir yağışla karşı karşıya kaldıklarını, Gökçepınar, Rüzgarlar ve Kındıra köylerinde taşkın ve su baskını haberleri aldıklarını söyledi.

İl Özel İdare, Karayolları, DSİ ve AFAD ekiplerinin olay yerine gittiğini aktaran Vali Ümit, "Köylerdeki problemler kontrol altına alındı." dedi.

Vali Ümit, taşkın nedeniyle kara yolunun Rüzgarlar mevkisinin bir süre ulaşıma kapandığını belirterek, "D-100 kara yolu yarım saat kapalı kaldıktan sonra tekrar ulaşıma açıldı. Yaklaşık 30 büyük ve küçükbaş hayvan mahsur kalmıştı, onlar kurtarıldı. Bir vatandaşımız Rüzgarlar köyünde yine çatıda mahsur kalmıştı, o da kurtarıldı." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:48
  1. Bolu
  2. sağanak
  3. Vali Ahmet Ümit

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