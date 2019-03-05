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GÜNCELLEME - Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 12 şüpheliden 4'ü hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı- Gözaltına alınan 2 eski askeri öğrenci ile muvazzaf üsteğmen tutuklandıADLİ SONUÇ EKLENDİ

05 Mart 2019 Salı 18:06
GÜNCELLEME - Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

BOLU (AA) - Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 12 şüpheliden 4'ü hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen ve Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

İtirazın kabul edilmesinin ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında yeniden yakalama kararı çıkarılanlardan eski askeri öğrenciler E.B. ile U.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada soruşturma kapsamında Hakkari'de gözaltına alınan muvazzaf üsteğmen M.Ö'nün de işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin 2 firariyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Şubat'ta FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 4 sivil olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu, Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:06
  1. Bolu
  2. FETÖ/PDY

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