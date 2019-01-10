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GÜNCELLEME - Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Bolu merkezli 9 il ve KKTC'de, örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

10 Ocak 2019 Perşembe 23:33
GÜNCELLEME - Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

BOLU (AA) - Bolu merkezli 9 ilde ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 muvazzaf asker ile meslekten ihraç edilenlerin ve "mahrem imam"ların olduğu 13 şüpheli, adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden eski astsubaylar O.T, M.E. ve E.T, eski üsteğmen S.A. ve muvazzaf üsteğmen E.C. ile eski askeri lise öğrencisi A.B.Ö. tutuklandı, H.C.Y, M.F.G, S.T, A.B.Ü, T.İ, M.A. ve A.O.A. ise adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün Bolu, İstanbul, Eskişehir, Bayburt, Ankara, Aksaray, Samsun, Hatay ve Denizli ile KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 astsubay, 1 subay, 3 eski askeri okul öğrencisi, 1 mahrem imam, 1 emekli askeri personel ile meslekten ihraç edilen 5 eski askeri personel gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 23:33
  1. Bolu
  2. FETÖ/PDY
  3. mahrem askeri yapılanma

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