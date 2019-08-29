0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Boğaz'dan bir "dev" geçiyor

"Scarabeo 9" isimli petrol arama gemisi İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamladı- Geçiş sonrası İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği normale döndüGEMİNİN GEÇİŞİNİ TAMAMLAMASI VE BOĞAZ TRAFİĞİNİN AÇILMASI BİLGİSİ EKLENDİ

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:45
GÜNCELLEME - Boğaz'dan bir "dev" geçiyor

İSTANBUL (AA) - Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Yalova'dan yola çıkarak Karadeniz'e gitmekte olan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu Boğaz'a 06.30 sıralarında giriş yaptı.

Boğaz güvenliği nedeniyle platformun geçişi sırasında üst düzey güvenlik önlemleri alındı. K-5, K-7, K-11, K-12 isimli römorkörler, Nene Hatun, KIYEM 4 botu ve 5 kılavuz kaptan dev platforma Boğaz trafiğinde eşlik etti.

Platformun, köprülerin altından rahatlıkla geçiş yapabilmesi için balans ayarı yapılarak yüksekliği 58 metreye düşürüldü.

Dev platformun geçişi saat 15.00'e kadar sürdü. Platformun geçişinin ardından kapatılan gemi trafiği normale döndü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:45
  1. Scarabeo 9

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emekli Tümgeneral gündemi sarsacak detayı açıkladı! Öyle bir şey söyledi ki 'İyi ki F-35 almadık' diyeceksiniz
    1. Emekli Tümgeneral gündemi sarsacak..
    2. Otomobil çarpan köpeğe veterinerden..
    3. Çarşamba’ya 3 boyutlu yaya geçidi
    4. Erzurum Türk Ocağı Başkanı Işık, Zafer..
    5. Hacılar’da muhtarlar toplantısı yapıldı
    6. Erdoğan'dan Şenler’in adının..
    7. Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 6..
    8. Narenciye ihracatında beklenti 900..
    9. Kanser sağlıklı komşu hücreleri kök..
    10. Didim’de oda üyelerine indirim müjdesi
    11. Gezici Oyun Evinde tiyatro ve palyaço..
    12. Arda Turan'ın menajerinden yalanlama!
    13. Tokat'taki trafik kazası
    14. FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 7..
    15. CNR, Mersin’de 1,5 yılda 16 fuar..
    16. Öndeş, Demiryol-İş Genel Başkan..
    17. Şanlıurfa’da asfaltlama çalışmaları..
    18. Bakan Yardımcısı Kalaycı: “2023..
    19. FETÖ hükümlüsü işadamı annesinin..
    20. Başkan Altunkaya’dan Zafer Bayramı..
    21. "İnşallah Konyaspor deplasmanından..
    22. Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye "ABD..
    23. Ağrı’da kömürlük yangını
    24. Yemen'de hava saldırısı! En az 30 ölü
    25. 4. Kadıköy Plak Günleri Başlıyor
    26. 40 yıl sonra yeniden bir aradalar
    27. Trump’tan kasırga uyarısı!
    28. Eski FARC liderleri yeniden silahlanıyor
    29. İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle..
    30. Milli Piyango'yu Sisal - Şans Ortak..
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı