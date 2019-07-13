GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda yangın Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Gürece Mahallesi'nde makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait arazözler ile itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının yerleşim yerlerine de yaklaşması üzerine, mahalle sakinleri panik yaşadı. Bazıları yangının evlerine yaklaşma ihtimaline karşı bahçe hortumlarıyla kuru otları ıslattı. Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik tedbiri aldı. Yangın söndürme çalışmasına, AKUT Bodrum gönüllüleri ile Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi. Makilik yangını, ekiplerin uzun uğraşları sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 15 hektarlık alanın zarar gördüğü, bölgedeki soğutma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

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