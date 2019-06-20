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GÜNCELLEME - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

Gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

20 Haziran 2019 Perşembe 20:40
GÜNCELLEME - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3'ü çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin kurtarıldığı tekne faciasıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurtarılan düzensiz göçmenlerin alınan ifadeleri ve yapılan diğer çalışmalar sonucunda gözaltına alınan Türk, Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesine sevk edilen Y.A, A.G, H.K, M.A.J, C.C.U, C.S, B.M.A. ve A.A.A. "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suriye uyruklu H.H. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. H.H'nin Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı için Muğla Geri Gönderme Merkezine sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan olayla ilgili kimlik bilgileri belirlenen ve firari konumunda olan Suriye uyruklu 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen ve el koyma kararı çıkarılan 6 araçtan ikisine el konulduğu, 4 aracın da bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Akyarlar Mahallesi kıyısına yaklaşık bir kilometre açıkta 32 metre derinliğe battığı tespit edilen teknenin çıkarılmasının da çok zor olduğu, henüz böyle bir girişimin bulunmadığı kaydedildi.

Bodrum ilçesi açıklarında 17 Haziran'da, düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik unsurları sevk edilmiş, denize boğulma tehlikesi geçiren Filistin, Yemen, Somali ve Suriye uyruklu 31 düzensiz göçmen kurtarılmış, dalgıçların çalışmasında ise 3'ü çocuk 12 kişinin cesedine ulaşılmıştı.


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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 20:40
  1. adliye
  2. Bodrum
  3. düzensiz göçmen
  4. Muğla
  5. Zanlı

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