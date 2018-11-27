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GÜNCELLEME - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

3 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili İzmir'deki yol kontrolünde yakalanan zanlı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

27 Kasım 2018 Salı 21:40
GÜNCELLEME - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinin Gümbet Mahallesi'nde, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 31 kişinin kurtarıldığı olayla ilgili İzmir'de yakalanan şüpheli Bodrum'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, teknenin batmasına ilişkin hakkında yakalama kararı çıkarılan M.T'yi, Aydın-İzmir kara yolunun Yazıbaşı mevkisinde yapılan yol kontrolü sırasında gözaltına aldı.

Şüpheli, Bodrum'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bodrum'un Gümbet Mahallesinde, yaklaşık 6 metrelik "Ela" isimli tekne, 22 Ekim'de, sahile yaklaşık 50 metre mesafede batmış, kapasitesini aştığı halde içine "istiflenir" gibi üst üste bindirildikleri anlaşılan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 34 düzensiz göçmen denize düşmüştü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmalarda 31 düzensiz göçmen kurtarılmış, 3 çocuk hayatını kaybetmişti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklanmıştı.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 21:40
  1. Bodrum
  2. düzensiz göçmen
  3. Gümbet
  4. Muğla
  5. Sahil

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