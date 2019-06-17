GÜNCELLEME - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 8 ölü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.Dalgıçların çalışmasında 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Su yüzüne çıkarılan cesetler bota alındı.



Göçmenlerin yaklaşık 40 kişi olduklarını söyledikleri 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişi veya kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



