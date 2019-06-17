GÜNCELLEME - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 8 ölü
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan teknedeki 31 kişi, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı- 34 metre derinlikte bulunan teknede dalgıçların yaptığı çalışmada 8 kişinin cesedine ulaşıldı- Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyorÖLÜ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ17 Haziran 2019 Pazartesi 11:12
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.
Çalışmalar sonucu 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.Dalgıçların çalışmasında 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Su yüzüne çıkarılan cesetler bota alındı.
Göçmenlerin yaklaşık 40 kişi olduklarını söyledikleri 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişi veya kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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