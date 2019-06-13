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BM'den Umman Körfezi'ndeki tanker saldırısına kınama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres:- "Bu sabah Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik olayından derin endişe duyuyorum. Sivil gemilere yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyorum"- "Eğer dünyanın bedelini ödeyemeyeceği bir şey varsa o da Körfez bölgesindeki büyük bir çatışmadır"GUTERRES'İN AÇIKLAMASININ DEVAMI EKLENDİ

13 Haziran 2019 Perşembe 20:10
BM'den Umman Körfezi'ndeki tanker saldırısına kınama

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde seyir halindeki ham petrol yüklü iki büyük tankere yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, "Eğer ortada dünyanın bedelini ödeyemeyeceği bir şey varsa o da Körfez bölgesindeki büyük bir çatışmadır." dedi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan, BM ve Arap Devletleri Ligi arasındaki iş birliği konulu toplantıya katılarak bir konuşma yaptı.

Umman Körfezi'nde Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerine bu sabah yapılan saldırı hakkında açıklamalarda bulunan Guterres, "Bu sabah Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik olayından derin endişe duyuyorum. Sivil gemilere yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyorum. Gerçekler ve bu durumun sorumluları ortaya çıkarılmalıdır. Eğer, dünyanın bedelini ödeyemeyeceği bir şey varsa o da Körfez bölgesindeki büyük bir çatışmadır." ifadelerini kullandı.

- "Filistin'de iki devletli çözüme bir alternatif yok"

Guterres, konuşmasında şu anda Arap ülkelerinde devam eden krizlere de değindi.

Filistin-İsrail çatışması durumunda, BM kararlarına, ilkelere, önceki anlaşmalara ve uluslararası hukuka dayanan iki devletli çözümü desteklediklerini vurgulayarak, "Daha önce de söylediğim gibi iki devletli çözüme bir alternatif yok. Bir B planı yok." diye konuştu.

- İdlib uyarısı

Suriye'nin kuzeybatısında tırmanan gerilimin yüz binlerce insanı yerinden ettiğini vurgulayan Guterres, "Buradaki gerginlik devam ederse, İdlib'de yaşayan 3 milyon kişi için daha büyük bir insani felakete yol açacaktır." uyarısında bulundu.

Guterres, Suriye'deki 8 yıllık iç savaşta halen sivillerin ölmeye devam ettiğini, buradaki çatışmaların komşu ülkelere yük olduğunu ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurgulayarak, "Suriye'deki alarm verici düzeydeki şiddet, tüm Suriyeliler için sürdürülebilir barış için bir an önce siyasi yola girilmesinin kesin bir hatırlatıcısıdır." dedi.

Libya konusunda da Arap Ligi'nin BM'ye verdiği desteğe teşekkür eden Guterres, "Ancak yine de Libya'daki silahlı çatışmaların, ülke ve bölge üzerindeki etkilerinden derin endişe duyuyorum. Bu soruna askeri bir çözüm yok. Ateşkesin sağlanması ve müzakere masasına dönülmesi için çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Irak'ın, DEAŞ'ın bıraktığı izleri silebilmesi için uluslararası toplumun desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Guterres, Irak'ın komşularına bu ülkeye destek çağrısı yaptı.

Guterres, Yemen'de sürdürülebilir siyasi bir çözüm için müzakereleri sürdürdüklerini vurgulayarak, "2018'de varılan Stockholm Anlaşması'nın uygulanması Yemen'deki insani durumun geliştirilmesi için tek yoldur." değerlendirmesinde bulundu.



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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 20:10
  1. Guterres
  2. Hürmüz
  3. Sudan
  4. Suriye

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