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GÜNCELLEME - Bitlis'te minibüs şarampole devrildi

Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı- Bitlis Valisi Oktay Çağatay:- "Kazada 6'sı çocuk 4'ü yetişkin olmak üzere 10 vatandaşımızı kaybettik. Ölen çocuklarımızın 5'i öğrenci. Bunlardan 4'ü Bitlis'te, biri de İstanbul'da eğitimini sürdürüyor"VALİNİN AÇIKLAMASI, ÖLÜ VE YARALI İSİMLERİ EKLENDİ

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:55
GÜNCELLEME - Bitlis'te minibüs şarampole devrildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Kalkanlı köyü yakınlarında Eyüphan Taş'ın (35) kullandığı 65 AZ 282 plakalı köy minibüsü, ilçe merkezine giderken şarampole devrildi.

Kazada, Osman Sabri (81), Gülnaz (75), Abdurrahman (11), İsmetullah (17), Büşra (13) ve Bünyamin Tarhan (16), ile Kenan (34), Senem (15), Mert (17) ve Büşranur Atik (2) hayatını kaybetti.

Sürücünün yanı sıra Ümit Çetin (17), Zehra (17), Nur Muhammet (7), Mustafa (10) ve Methiye Atik (40) ile Nurcan (22) ve Ali İhsan Tarhan (52) yaralandı.

Yaralılar, Hizan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

- Vali Çağatay, yaralıları ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Hizan ilçesindeki yaralıları ziyaret etti, Kaymakam Mustafa Köleoğlu'ndan bilgi aldı.

Vali Çağatay, kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralıların yakınlarıyla hastanede bir araya gelerek başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çağatay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte çok acı bir olay yaşadıklarını söyledi.

Hizan'ın Kalkanlı köyünden merkeze gelmek için yola çıkan köy minibüsünün şarampole yuvarlandığını anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

"Kazada 6'sı çocuk 4'ü yetişkin olmak üzere 10 vatandaşımızı kaybettik. Ölen çocuklarımızın 5'i öğrenci. Bunlardan 4'ü Bitlis'te, biri de İstanbul'da eğitimini sürdürüyor. Yaralılarımızdan 6'sını Bitlis merkeze sevk ettik. İleri tetkikleri yapılıyor. Bir yaralımız burada. Durumları tetkiklerden sonra netleşecek. Bir yaralımızın da durumu oldukça iyi. Diğerleri de inşallah tez zamanda sağlıklarına kavuşacaklar. Onları da ziyaret edeceğiz. Ne yazık ki hayatlarını kaybettiler. Bu acı olayların bir daha yaşanmasını istemiyorum. Allah tekrarından korusun. Allah hayatını kaybedenlere rahmet etsin. Yaralıları vatandaşlarımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Çocuklarımızın içinde okula gelenler de var ama bu servis minibüsü değil, bildiğimiz köy minibüsü. Yolcuları köyden getiren minibüs."

Kazayla ilgili olay yeri ekibinin inceleme yapacağını dile getiren Vali Çağatay, "Mutlaka orada fren izleri, minibüsle ilgili teknik değerlendirme yapılacaktır. Ondan sonra net bilgi vereceğiz. Şu anda net bir şey söylemek mümkün değil. Ama orası virajlı bir bölge. Normalde kullanılan bir bölge ancak minibüs şarampole uçuyor. Net kaza sebebi incelemelerin ardından belirlenecek." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:55
  1. Bitlis
  2. Hizan
  3. Kalkanlı köyü
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