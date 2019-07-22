GÜNCELLEME - Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

BİNGÖL (AA) - Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Abdullah Kaval idaresindeki 12 D 0078 plakalı yolcu minibüsü ile Kadir Acar'ın kullandığı 35 FM 135 plakalı otomobil Bingöl-Erzurum kara yolunun 17'nci kilometresindeki Ilıcalar beldesinde çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Kaval, olay yerinde hayatını kaybetti, iki araçtaki 13 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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