GÜNCELLEME - Bingöl'de çığ düştü Çığ nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı YOLUN AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

BİNGÖL (AA) - Bingöl’ün Yedisu ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı. İlçeye bağlı Kaynarpınar köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı.

Yolda mahsur kalanlar, kara yolları ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmalarının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi yetkilileri, bölgede kar erimesinden dolayı yaşanabilecek çığ düşmelerine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.





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