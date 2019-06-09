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GÜNCELLEME - Bilecik'te orman yangını

Yangına 3 helikopter ve 7 arazözle müdahale ediliyor- Vali Bilal Şentürk: - "İstanbul ve Balıkesir'den gelen helikopterler yangına müdahale ediyor. Karadan da arazözlerimiz müdahale ediyor. İnşallah kısa süre içinde söndüreceğiz" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

09 Haziran 2019 Pazar 17:38
GÜNCELLEME - Bilecik'te orman yangını

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangını çıktı.

Bilecik-Osmaneli kara yolunun 25'inci kilometresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere 3 helikopter, 7 arazöz, kepçe ve dozer ile yaklaşık 50 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına almak isteyen ekipler, arazinin yapısı nedeniyle müdahalede güçlük çekiyor.

- "İnşallah kısa süre içinde söndüreceğiz"

Yangın bölgesine gelen Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yetkililerden bilgi aldı.

Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayırköy ile Vezirhan arasındaki bölgede dar bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığını söyledi.

Rüzgarın yönünün yerleşim yerlerine dönük olmadığını ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"O bölgede bir kağıt fabrikası var. Havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Kısa süre içinde söndürüleceğini düşünüyoruz. Şu an rüzgar nispeten biraz yatıştı gibi duruyor ama rüzgarın etkisiyle yangında yeniden canlanma olabiliyor. İstanbul ve Balıkesir'den gelen helikopterler yangına müdahale ediyor. Karadan da arazözlerimiz müdahale ediyor. İnşallah kısa süre içinde söndüreceğiz."

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 17:38
  1. Bilecik
  2. Bilecik Valisi Bilal Şentürk
  3. orman yangını

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