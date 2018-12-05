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GÜNCELLEME - Bıçaklı soygun zanlısı güvenlik kameralarından tespit edildi

Bursa'daki bir marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:37
GÜNCELLEME - Bıçaklı soygun zanlısı güvenlik kameralarından tespit edildi

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 5 gün önce Esenevler Mahallesi'ndeki bir markete gelen Ömer Ö. (23), alışveriş yapıp kasaya geldi. Kasayı açan çalışanı bıçakla tehdit eden şüpheli Ömer Ö, bin 515 lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 43 iş yeri ve 52 minibüsün güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler, bir minibüsten inip taksiye binen şüphelinin, Ulus Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi. Zanlı, yapılan operasyonla evine yakın bir bölgede gözaltına alındı.

Dört gün süren teknik takip sonucu yakalanan ve ifadesinde "pişman olmadığını" söylediği öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, bıçaklı soygun olayı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ömer Ö'nün, cips aldıktan sonra kasaya gelmesi ve görevliye bıçak doğrultarak paraları alıp kaçma anı yer alıyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:37
  1. Bursa
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