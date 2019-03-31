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GÜNCELLEME - Belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki kazada bir kişi öldü, aralarında AK Parti Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli'nin de bulunduğu 4 kişi yaralandıKAZADA BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

31 Mart 2019 Pazar 15:48
GÜNCELLEME - Belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, aralarında AK Parti Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli'nin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Atilla Dölekli idaresindeki 06 GVN 14 plakalı otomobil, Altınbaşak Mahallesi'nden Pasinler merkeze seyir halindeyken Kındırlı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Dölekli, Ahmet Dölekli, Mennan Dölekli, Emre Kurt ve Tahir Akçay yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Dölekli'nin yeğeni olan Atilla Dölekli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Belediye başkan adayı Ahmet Dölekli ile diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda partili, hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.

Hastane önünde toplanan ve fenalaşan Ahmet ve Atilla Dölekli'nin bazı yakınlarına sağlık personelince müdahale edildi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:48
  1. Ahmet Dölekli
  2. Erzurum
  3. Pasinler
  4. trafik kazası

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