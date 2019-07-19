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GÜNCELLEME - Başkentte uyuşturucu operasyonu

- Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 14 zanlıdan 9'u tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

19 Temmuz 2019 Cuma 21:53
GÜNCELLEME - Başkentte uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Akyurt ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:53
  1. adliye
  2. operasyon
  3. uyuşturucu

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