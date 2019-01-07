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GÜNCELLEME - Başkentte FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 100 muvazzaf askerden 60'ı gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

07 Ocak 2019 Pazartesi 13:33
GÜNCELLEME - Başkentte FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 100 muvazzaf askerden 60'ı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

Ankara merkezli 41 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 60 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanmasına çalışılıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 13:33
  1. Ankara
  2. ankesörlü telefon
  3. asker
  4. FETÖ
  5. operasyon
  6. PDY

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