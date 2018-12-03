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GÜNCELLEME - Başkentte doğal gaz patlaması: 7 yaralı

Kızılay'da kafede meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı- Yaralılardan 3'üne olay yerinde müdahale edildi, 4'ü çevredeki hastanelere kaldırıldıYARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

03 Aralık 2018 Pazartesi 20:04
GÜNCELLEME - Başkentte doğal gaz patlaması: 7 yaralı

ANKARA (AA) - Başkentte kafede meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılay semti Necatibey Caddesi'ndeki apartmanın üst katında bulunan kafede doğalgaz patlaması meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamada yaralanan 7 kişiden 3'üne olay yerinde müdahale edildi, 4'ü ise Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi İbni Sina ve Numune hastanelerine kaldırıldı.

Çevredeki bazı bina ve dükkanların camlarının kırılmasına yol açan patlama sonrası polis ekipleri, olay yerini güvenlik kordonu altına aldı, Necatibey Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 20:04
  1. Ankara
  2. Doğal Gaz
  3. patlama

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