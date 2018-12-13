GÜNCELLEME - Başkentte ByLock operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 13 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından yapılan açıklamada, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 13'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Zanlıların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.