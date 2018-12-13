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GÜNCELLEME - Başkentte ByLock operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 21 kişiden 13'ü yakalandıGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

13 Aralık 2018 Perşembe 11:53
GÜNCELLEME - Başkentte ByLock operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 13 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından yapılan açıklamada, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 13'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Zanlıların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:53
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Bylock
  3. FETÖ

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