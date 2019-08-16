GÜNCELLEME - Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Basın İlan Kurulu Genel Müdürlüğü görevine Rıdvan Duran getirildiDURAN'IN ÖZ GEÇMİŞİ EKLENDİ

ANKARA (AA) - Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı. Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, görevden alınan Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı. - Rıdvan Duran'ın öz geçmişi

Rıdvan Duran, 1972'de Sakarya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Duran, 2004-2008 yıllarında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu, 2014'e kadar Başkanlık Müşavirliği yaptı.

SASKİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sakarya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinin ardından Duran, Anadolu Ajansı İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevinde bulundu.

Duran, 2017 Temmuz ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü olarak atandı. Rıdvan Duran, 5 Ocak 2018'den bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı görevinde bulunuyordu. Ticaret Bakanlığı Reklam Üst Kuru üyeliği de yapan Duran, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanlığı, Sakaryaspor Kulüp Asbaşkanlığı ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştu. Duran, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ile Türkiye Wushu-Kungfu Federasyonu Asbaşkanlığı görevini sürdürüyor. Rıdvan Duran, evli ve 4 çocuk babası.









Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.