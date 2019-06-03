GÜNCELLEME - Bartın'daki silahlı kavga
Ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi, zanlı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ03 Haziran 2019 Pazartesi 19:34
BARTIN (AA) - Bartın'da çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi'nde tartıştığı T.T. (33) tarafından silahla yaralanan Yaşar Köse (34), kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan T.T'nin ise emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi'nde dün, aralarında husumet olduğu öğrenilen T.T. (33) ile Yaşar Köse (34) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine T.T, silahla Köse'yi kasığından vurmuştu.
Yaralı Yaşar Köse, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılmış, şüpheli T.T. gözaltına alınmıştı.
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