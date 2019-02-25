GÜNCELLEME - Bartın'da "sahte çek" operasyonu

BARTIN (AA) - Bartın'da sahte çekle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, kombi ve malzeme satıcısı M.C.S'nin, yüklü miktarda satış yaptığı kişinin kendisine sahte çek verdiğini bildirmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, malzemeleri alarak Kastamonu'ya gittiği belirlenen şüpheliler S.Ö, R.Ç, B.B. ve M.Ç'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

İncelemede, şüphelilerin firmaya verdikleri çekin kopyalandığı, asıl çek sahibinin H.K. isimli iş adamı olduğu anlaşıldı.

Sorgulamada firmaya verdikleri çekin sahte olduğunu kabul eden şüphelilerin ciranta olarak kullandıkları A.A'nın kim olduğunu bilmediklerini söylemeleri üzerine ekipler, sahte çekin arkasına imzası atılan kişinin İstanbul'da doktor olarak görev yaptığını tespit etti.

Sahte imzası bulunan A.A. da çekten bilgisinin olmadığını savunarak, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Kastamonu, Zonguldak ve Bartın'da eş zamanlı yapılan çalışmalarda, sahte çekle alınan yaklaşık 100 bin lira değerinde kombi ve malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramada ise çok sayıda sahte çek, silah ve mermi bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.