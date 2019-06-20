GÜNCELLEME - Bartın'da sağanak

BARTIN (AA) - Bartın'da merkeze bağlı Hasankadı beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, heyelan sonucu beldeye ulaşımı sağlayan yolun kapandığı bölgede, sel sularına kapılan biri çocuk 2 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile iş makineleri sevk edilirken heyelan sonucu beldeye ulaşımı sağlayan yol kapandı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Hasankadı Belediye Başkanı Şeref İmiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede bazı ev ve iş yerlerini su bastığını ve şiddetli yağışın devam ettiğini belirterek, gereken neyse yapacaklarını bildirdi.

Bölgede sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, ekiplerce güvenli bölgelere alındı.

- 11 yaşındaki çocuk ve 70 yaşındaki adam aranıyor

Bartın Valisi Sinan Güner, sağanak sonucu sele kapıldığı belirtilen 11 yaşındaki çocuk ile 70 yaşındaki vatandaşın bulunması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Vali Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye gittiğini, şu an için en önemli konunun, sele kapılan 11 yaşındaki çocuk ile 70 yaşındaki vatandaşın bulunması olduğunu dile getirdi.

Beldeye ulaşım için iki güzergah bulunduğunu kaydeden Güner, "Biri açıldı, kara yolları ekipleri müdahale etti. Diğer güzergahta iş makineleri tarafından açılmaya çalışılıyor." dedi.

Vali Güner, AFAD ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve çalışmalara başladığını kaydetti.

Bu arada 11 yaşındaki çocuğun Kur'an kursundan dönerken, 70 yaşındaki adamın ise bahçesine basan suyu temizlemeye çalışırken sele kapıldığı öğrenildi.