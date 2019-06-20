0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Bartın'da sağanak

Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı- Beldeye ulaşımı sağlayan ve heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor - Bartın Valisi Sinan Güner:- "Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde sele kapılan 11 yaşındaki çocuk ve 70 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı"SELE KAPILAN KİŞİ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

20 Haziran 2019 Perşembe 18:18
GÜNCELLEME - Bartın'da sağanak

BARTIN (AA) - Bartın'da merkeze bağlı Hasankadı beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, heyelan sonucu beldeye ulaşımı sağlayan yolun kapandığı bölgede, sel sularına kapılan biri çocuk 2 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile iş makineleri sevk edilirken heyelan sonucu beldeye ulaşımı sağlayan yol kapandı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Hasankadı Belediye Başkanı Şeref İmiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede bazı ev ve iş yerlerini su bastığını ve şiddetli yağışın devam ettiğini belirterek, gereken neyse yapacaklarını bildirdi.

Bölgede sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, ekiplerce güvenli bölgelere alındı.

- 11 yaşındaki çocuk ve 70 yaşındaki adam aranıyor

Bartın Valisi Sinan Güner, sağanak sonucu sele kapıldığı belirtilen 11 yaşındaki çocuk ile 70 yaşındaki vatandaşın bulunması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Vali Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye gittiğini, şu an için en önemli konunun, sele kapılan 11 yaşındaki çocuk ile 70 yaşındaki vatandaşın bulunması olduğunu dile getirdi.

Beldeye ulaşım için iki güzergah bulunduğunu kaydeden Güner, "Biri açıldı, kara yolları ekipleri müdahale etti. Diğer güzergahta iş makineleri tarafından açılmaya çalışılıyor." dedi.

Vali Güner, AFAD ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve çalışmalara başladığını kaydetti.

Bu arada 11 yaşındaki çocuğun Kur'an kursundan dönerken, 70 yaşındaki adamın ise bahçesine basan suyu temizlemeye çalışırken sele kapıldığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:18
  1. çocuk
  2. Kayıp
  3. sağanak
  4. sel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Güzeloğlu, Diyarbakırlı çiftçilerin hasat törenine katıldı
    1. Vali Güzeloğlu, Diyarbakırlı..
    2. Kolarov son detayları görüşmek için..
    3. Yalçın Topçu: “Rol modellerimizi..
    4. "2002 yılında 720 bin olan iş yeri..
    5. Galatasaray'dan futbol eğitimine yatırım
    6. Seralardaki ürünler sular altında kaldı
    7. Suudiler'den İngilizlere tepki: Sadece..
    8. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    9. Kırgızistan-Türkiye Manas..
    10. Kaçak maden ocağında akıma kapılan..
    11. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    12. Evdeki malzemelerle 2 farklı makyaj..
    13. Taşan derede mahsur kalan vatandaş..
    14. Erdoğan'dan "mülteci" mesajı! "Çok..
    15. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    16. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    17. Şuhut’ta şiddetli yağmur
    18. Borsada işlem hacmi sıralaması
    19. Borsada endekslerin değişimi
    20. Erdoğan: "Kimsenin siyasi ihtirasları,..
    21. Basra'da "yolsuzluk ve kötü hizmet"..
    22. Akhisarspor, Teknik Direktör Mehmet..
    23. 'Mursi'nin ölümünün arkasında o ülke..
    24. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    25. ABD'ye yeni nükleer füze geliyor!..
    26. ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde 10. gün
    27. Diyarbakır'da buğdayda 1 buçuk milyon..
    28. Borsada günlük işlemler (2)
    29. Borsada günlük işlemler (1)
    30. "Beşir'in partisinin dönemi ve..
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"